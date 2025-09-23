x
23 сентября 2025
|
последняя новость: 21:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 сентября 2025
|
23 сентября 2025
|
последняя новость: 21:02
23 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Запорожская АЭС отключилась от энергосистемы Украины и перешла на питание от дизельных генераторов

Война в Украине
время публикации: 23 сентября 2025 г., 20:05 | последнее обновление: 23 сентября 2025 г., 20:43
Запорожская АЭС отключилась от энергосистемы Украины и перешла на питание от дизельных генераторов
Russian Defense Ministry Press Service via AP

Во вторник, 23 сентября, в 16:56 была обесточена единственная высоковольтная линия, соединявшая Запорожскую атомную электростанцию с украинской энергосистемой. Министерство энергетики Украины сообщило, что станция перешла на аварийное питание от дизельных генераторов.

"ЗАЭС перешла на питание собственных нужд от дизельгенераторов. Это существенное нарушение условий нормальной эксплуатации станции", – говорится в сообщении.

В министерстве энергетики заявляют, что аварийно-восстановительные работы начнутся сразу, как только позволит ситуация с безопасностью.

В минэнерго отмечают, что это десятый случай отключения ЗАЭС от украинской энергосистемы с момента ее оккупации россиянами.

Агентство УНИАН

пишет, что запас топлива в дизельных генераторах рассчитан на 10 дней. По словам начальника отделения анализа безопасности Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Дмитрия Гуменюка, в случае отсутствия питания может начаться плавление ядерного топлива и произойти выброс радиации.

В Телеграм-канале ЗАЭС указывается, что внешнее электроснабжение отключено "в результате огневого воздействия вооруженных сил Украины". В сообщении отмечается, что "в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения радиационный фон находится в норме и не превышает естественных природных значений". Отметим, что в данный момент фактическое оперативное управление работой станции осуществляет Росатом.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 сентября 2025

Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1308-й день войны
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 сентября 2025

Армия РФ вновь атаковала Украину; трое погибших, десятки раненых