Баскетбол. Клодель Харрис-младший перешел в "Апоэль" (Холон)
время публикации: 16 июля 2026 г., 13:07 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 13:07
"Апоэль" (Холон) подписал контракт с американским атакующим защтником Клоделем Харрисом-младшим, сообщает Sport5.
Первый профессиональный сезон 23-летний баскетболист провел в Финляндии (Випас Викингс) и Греции (Прометей Патры).
Среднестатистические показатели в матчах чемпионата Греции (10.1 + 2.6 подбора), в матчах Лиги чемпионов ФИБА (9.2 + 2 передачи).
В 2023 году Клодель Харрис был включен во вторую символическую сборную конференции Big South.
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