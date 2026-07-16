Баскетбол. Клодель Харрис-младший перешел в "Апоэль" (Холон)

"Апоэль" (Холон) подписал контракт с американским атакующим защтником Клоделем Харрисом-младшим, сообщает Sport5.

Первый профессиональный сезон 23-летний баскетболист провел в Финляндии (Випас Викингс) и Греции (Прометей Патры).

Среднестатистические показатели в матчах чемпионата Греции (10.1 + 2.6 подбора), в матчах Лиги чемпионов ФИБА (9.2 + 2 передачи).

В 2023 году Клодель Харрис был включен во вторую символическую сборную конференции Big South.