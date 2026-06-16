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Индия заблокировала Telegram из-за подозрений в мошенничестве на вступительных экзаменах

Интернет
Образование
Индия
время публикации: 16 июня 2026 г., 13:28 | последнее обновление: 16 июня 2026 г., 13:28
Индия заблокировала Telegram из-за подозрений в мошенничестве на вступительных экзаменах
AP Photo/Matthias Schrader

В Индии временно ограничили доступ к Telegram до 22 июня, объяснив решение тем, что через платформу, по данным властей, осуществлялись мошеннические схемы в отношении кандидатов, сдающих национальный экзамен для поступления в медицинские вузы, пишет Reuters. Правительство подчеркнуло, что мера носит временный характер и введена на основании положений закона об информационных технологиях, позволяющих блокировать онлайн-ресурсы в целях защиты суверенитета и безопасности страны.

Поводом для усиления контроля стала ситуация с экзаменом NEET: ранее его пришлось отменить после выявления утечки вопросов, что вызвало протесты студентов по всей стране и политические требования отставки министра образования. Новый экзамен назначен на 21 июня. Власти утверждают, что Telegram использовался организованными группами для обмана участников пересдачи, запланированной на 2026 год, и блокировка стала вынужденной мерой. В то же время критики считают подобные действия ограничением свободы слова.

Ограничение называют редким шагом, учитывая масштаб аудитории Telegram в Индии, где он остается одним из самых популярных мессенджеров наряду с WhatsApp. Компания пока не прокомментировала ситуацию.

Мир
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