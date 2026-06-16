Математик Михаил Вербицкий, ранее задержанный в Армении, вылетел в Израиль

Математик Михаил Вербицкий, ранее задержанный в Армении из-за уголовного дела против него в России, смог вылететь в Тель-Авив, сообщил его адвокат Ваче Симонян, пишет "Медуза".

Вербицкий был задержан в аэропорту Еревана в пятницу, 12 июня, поскольку он находится в розыске в России. Спустя трое суток математика отпустили на свободу, но из-за того, что он числится в розыске, из страны Вербицкого не выпускали.

Как именно удалось добиться выезда математика, его адвокат не уточнил.

В январе 2025 года Вербицкого в России внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Вербицкий работал в Институте теоретической и экспериментальной физики в Москве, преподавал на факультете математики в НИУ ВШЭ, а также в университете Глазго и в бельгийском Свободном университете Брюсселя. Он известен как блогер и создатель "Тифаретника" – платформы, аналогичной "Живому журналу". Сам он в блогах описывал себя как "коммунист", "анархист" и "сатанист"; в конце 1990-х и в начале 2000-х он был сторонником "русского мира" и Национал-большевистской партии.