В Ереване задержали математика и публициста Михаила Вербицкого

В Ереване задержали 56-летнего Михаила Вербицкого, математика и публициста, профессора Национального института математики в Рио-де-Жанейро, бывшего научного сотрудника НИУ ВШЭ, сообщает "Медуза".

По словам юриста ереванского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи "Ванадзор" Ани Чатинян, Вербицкого задержали из-за уголовного дела против него в России. Она пояснила, что если Россия отправит запрос на экстрадицию, то по закону Вербицкого арестуют на 40 дней, а если нет – отпустят через 72 часа.

В январе 2025 года Вербицкого в России внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Вербицкий работал в Институте теоретической и экспериментальной физики в Москве, преподавал на факультете математики в НИУ ВШЭ, а также в университете Глазго и в бельгийском Свободном университете Брюсселя. Он известен как блогер и создатель "Тифаретника" – платформы, аналогичной "Живому журналу". Сам он в блогах описывал себя как "коммунист", "анархист" и "сатанист"; в конце 1990-х и в начале 2000-х он был сторонником "русского мира" и Национал-большевистской партии.