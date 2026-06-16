Армия РФ нанесла удар по зоопарку в Харькове, погибли и пострадали животные

Армия РФ нанесла удар по зоопарку в Харькове.

По данным местных властей, погибли 10 кроликов, не менее 15 животных ранения. Также сообщается, что удар причинил ущерб расположенному рядом вольеру, где содержится слон, который страдает от последствий удара.

На территории зоопарка находится виварий. Животных оттуда удалось эвакуировать.

Среди сотрудников и посетителей пострадавших нет.