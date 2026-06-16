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Армия РФ нанесла удар по зоопарку в Харькове, погибли и пострадали животные

Война в Украине
время публикации: 16 июня 2026 г., 06:19 | последнее обновление: 16 июня 2026 г., 06:44
Армия РФ нанесла удар по зоопарку в Харькове, погибли и пострадали животные
AP Photo/Andrii Marienko

Армия РФ нанесла удар по зоопарку в Харькове.

По данным местных властей, погибли 10 кроликов, не менее 15 животных ранения. Также сообщается, что удар причинил ущерб расположенному рядом вольеру, где содержится слон, который страдает от последствий удара.

На территории зоопарка находится виварий. Животных оттуда удалось эвакуировать.

Среди сотрудников и посетителей пострадавших нет.

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