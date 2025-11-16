Республиканская конгрессвумен заявила, что после разрыва с Трампом столкнулась с угрозами

Президент США Дональд Трамп сообщил, что он отказывает в поддержке члену Палаты представителей Марджори Тейлор Грин – до недавнего времени, одной из самых ярких активистов движения Make America Great Again.

Грин, которая намерена добиваться переизбрания в Конгресс в 2026 году, выступила с критикой Трампа, заявив, что тот уделяет слишком много времени внешней политике в ущерб тому, что происходит в США. Она также сообщила, что президент перестал отвечать на ее звонки.

"Я не могу отвечать на звонки каждого сумасшедшего. Думаю, что ее выходки надоели и республиканским избирателям Джорджии. Она стала настоящей ультралевой. Она позорит Республиканскую партию", – написал Трамп, обвинив свою недавнюю сторонницу в измене.

После этого Марджори Тейлор Грин сообщила, что начала получать угрозы: "Подстрекательство против меня ведет самый могущественный человек в мире. Человек, чьему избранию я помогла". Она также заявила, что речь идет о попытке Трампа запугать республиканских конгрессменов, чтобы не допустить публикации новых частей "досье Эпштейна".

Добавим, что в июле Тейлор Грин стала первым представителем Республиканцев в Конгрессе США, обвинившей Израиль в геноциде.