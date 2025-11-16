Ушаков: встречу Путина с Трампом только отложили

Помощник президента России по вопросам внешней политики Юрий Ушаков в интервью с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что встреча в верхах между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом была отложена, а не отменена.

"Мы активно ведем разговор по украинскому урегулированию на основе тех пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже. Мы считаем, что это действительно хороший путь для достижения мирного урегулирования", – сообщил чиновник.

Предложение о саммите по Украине было выдвинуто в октябре Трампом после телефонного разговора с Путиным. В качестве возможного места его проведения был назван Будапешт. Прибыть в венгерскую столицу выразил готовность приехать президент Украины Владимир Зеленский.

Однако в процессе подготовки саммита российская сторона начала занимать все более жесткую позицию. Крайне неудачно прошел телефонный разговор государственного секретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Трамп заявил, что тема саммита снята с повестки дня, потому что он не хочет тратить время. Лавров стал значительно реже появляться на публике, что дало основания для сообщений о его опале.