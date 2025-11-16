x
16 ноября 2025
|
последняя новость: 15:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 ноября 2025
|
16 ноября 2025
|
последняя новость: 15:16
16 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Ушаков: встречу Путина с Трампом только отложили

США
Война в Украине
Россия
Дональд Трамп
Владимир Путин
время публикации: 16 ноября 2025 г., 14:38 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 14:40
Ушаков: встречу Путина с Трампом только отложили
AP Photo/Pavel Bednyakov, Pool

Помощник президента России по вопросам внешней политики Юрий Ушаков в интервью с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что встреча в верхах между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом была отложена, а не отменена.

"Мы активно ведем разговор по украинскому урегулированию на основе тех пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже. Мы считаем, что это действительно хороший путь для достижения мирного урегулирования", – сообщил чиновник.

Предложение о саммите по Украине было выдвинуто в октябре Трампом после телефонного разговора с Путиным. В качестве возможного места его проведения был назван Будапешт. Прибыть в венгерскую столицу выразил готовность приехать президент Украины Владимир Зеленский.

Однако в процессе подготовки саммита российская сторона начала занимать все более жесткую позицию. Крайне неудачно прошел телефонный разговор государственного секретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Трамп заявил, что тема саммита снята с повестки дня, потому что он не хочет тратить время. Лавров стал значительно реже появляться на публике, что дало основания для сообщений о его опале.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook