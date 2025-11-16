x
16 ноября 2025
|
последняя новость: 15:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 ноября 2025
|
16 ноября 2025
|
последняя новость: 15:19
16 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

На Гаити обстреляно посольство США

США
время публикации: 16 ноября 2025 г., 14:00 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 14:01
На Гаити обстреляно посольство США
AP Photo/Odelyn Joseph

В столице Гаити, городе Порт-о-Пренс, члены одной из преступных банд обстреляли американских морских пехотинцев, охранявших посольство США. Те открыли ответный огонь, отогнав стрелков. Среди американских военнослужащих пострадавших нет.

Гаити – государство, потерпевшее крах. Вооруженные группировки контролируют около 90% Порт-о-Пренса, занимаясь рэкетом и торговлей наркотиками. Посольство США в стране продолжает работу, однако американским гражданам рекомендовано не посещать страну.

В 2021 году был убит президент Жовенель Моиз. Новые президентские выборы так и не были проведены. Несмотря на отправку на Гаити кенийского полицейского контингента, восстановить подобие правопорядка не удалось.

В сентябре 2025 года Совет безопасности ООН принял резолюцию о преобразовании Многонациональной миссии по содействию безопасности Гаити в Силы по борьбе с бандитизмом. В состав сил будут входить 5500 полицейских и военнослужащих.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 ноября 2025

СБ ООН обсудит создание миссии в Газе, "по аналогии с Гаити"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 октября 2025

Миссия ООН в Гаити преобразована в силы по борьбе с бандитизмом, Россия раскритиковала решение
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 декабря 2024

На Гаити члены банды по указанию жреца вуду зарезали более 180 человек