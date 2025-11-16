На Гаити обстреляно посольство США

В столице Гаити, городе Порт-о-Пренс, члены одной из преступных банд обстреляли американских морских пехотинцев, охранявших посольство США. Те открыли ответный огонь, отогнав стрелков. Среди американских военнослужащих пострадавших нет.

Гаити – государство, потерпевшее крах. Вооруженные группировки контролируют около 90% Порт-о-Пренса, занимаясь рэкетом и торговлей наркотиками. Посольство США в стране продолжает работу, однако американским гражданам рекомендовано не посещать страну.

В 2021 году был убит президент Жовенель Моиз. Новые президентские выборы так и не были проведены. Несмотря на отправку на Гаити кенийского полицейского контингента, восстановить подобие правопорядка не удалось.

В сентябре 2025 года Совет безопасности ООН принял резолюцию о преобразовании Многонациональной миссии по содействию безопасности Гаити в Силы по борьбе с бандитизмом. В состав сил будут входить 5500 полицейских и военнослужащих.