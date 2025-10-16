Генштаб ВСУ: перехвачены 5 из 37 ракет, 283 из 320 БПЛА. Минобороны РФ: сбит 51 беспилотник

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 16 октября 2025 года российские военные выпустили по Украине 37 ракет (2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", 26 баллистических "Искандер-М", 2 крылатые "Искандер-К", 7 авиационных Х-59) и 320 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 5 авиационных ракет (ни одна баллистическая перехвачена не была) и 283 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 14 ракет и 37 ударных БПЛА в 14 локациях и падения фрагментов в двух локациях. Причинен значительный ущерб. Основной удар был нанесен по газовой инфраструктуре Украины, есть раненые.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 16 октября на территории Российской Федерации был перехвачен 51 украинский БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Саратовской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Белгородской, Брянской, Воронежской областей, над Крымом, Черным и Азовским морями. Сведения о причиненном ущербе уточняются. В частности, был атакован Саратовский НПЗ.