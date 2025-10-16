x
16 октября 2025
последняя новость: 21:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
16 октября 2025
16 октября 2025
последняя новость: 21:36
16 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Трамп: "Если ХАМАС продолжит убивать людей, у нас не будет выхода, кроме как войти и убить их"

ХАМАС
Газа
Дональд Трамп
время публикации: 16 октября 2025 г., 20:42 | последнее обновление: 16 октября 2025 г., 20:42
Трамп: "Если ХАМАС продолжит убивать людей, у нас не будет выхода, кроме как войти и убить их"
AP Photo /John McDonnell

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о расправах, которые чинит ХАМАС над жителями сектора Газы.

В социальной сети Truth Social он написал: "Если ХАМАС продолжит убивать людей в Газе, что не было частью соглашения, у нас не будет иного выбора, кроме как войти и убить их".

Отметим, днем ранее Дональду Трампу был задан вопрос о происходящем в Газе телеканалом CNN. Трамп ответил, что изучает сообщения о расправах и предположил, что к ним могут быть причастны банды. Он также сообщил, что позднее примет решение по этому вопросу.

