15 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
15 октября 2025
Мир

Трамп: "Если ХАМАС не выполнит свою часть соглашения, ЦАХАЛ сможет возобновить боевые действия"

Газа
Дональд Трамп
ХАМАС
Израиль
время публикации: 15 октября 2025 г., 22:06 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 22:10
Трамп: "Если ХАМАС не выполнит свою часть соглашения, ЦАХАЛ сможет возобновить боевые действия"
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп в коротком телефонном интервью CNN заявил, что он рассмотрит возможность разрешить Израилю возобновить боевые действия в секторе Газы, если ХАМАС откажется выполнять свою часть соглашения о прекращении огня.

В этом интервью Дональду Трампу был задан вопрос о расправах, которые чинит ХАМАС над жителями Газы, подозреваемыми в сотрудничестве с Израилем. Трамп ответил: "Я изучаю этот вопрос. Мы выясняем. Возможно, в расправах замешаны банды".

На вопрос о том, что случится, если ХАМАС откажется разоружиться, Трамп ответил: "Я об этом думаю. Израиль вернется на улицы Газы, как только я дам сигнал. Если бы Израиль мог войти и разнести их в пух и прах, он бы это сделал".

Американский президент выразил оптимизм относительно долгосрочных перспектив мира на Ближнем Востоке, заявив, что 59 стран поддерживают соглашение о прекращении огня.

