Трамп сообщил, что беседует с Путиным и разговор будет долгим
время публикации: 16 октября 2025 г., 18:37 | последнее обновление: 16 октября 2025 г., 18:39
Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что разговаривает по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я сейчас разговариваю с президентом Путиным. Идет продолжительный разговор, и после его завершения я сообщу о его содержании, как и президент Путин", – написал Трамп.
