Трамп сообщил, что беседует с Путиным и разговор будет долгим

Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что разговаривает по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я сейчас разговариваю с президентом Путиным. Идет продолжительный разговор, и после его завершения я сообщу о его содержании, как и президент Путин", – написал Трамп.