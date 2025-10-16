x
16 октября 2025
Мир

Трамп сообщил, что беседует с Путиным и разговор будет долгим

Дональд Трамп
Владимир Путин
время публикации: 16 октября 2025 г., 18:37 | последнее обновление: 16 октября 2025 г., 18:39
Трамп сообщил, что беседует с Путиным и разговор будет долгим
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что разговаривает по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я сейчас разговариваю с президентом Путиным. Идет продолжительный разговор, и после его завершения я сообщу о его содержании, как и президент Путин", – написал Трамп.

