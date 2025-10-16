Ведущие СМИ отвергли новые инструкции о работе в Пентагоне: "Нарушение свободы слова"

Десятки новостных изданий лишились аккредитации в военном министерстве США после того, как отказались подписываться под новыми правилами, запрещающими журналистам пытаться добыть несанкционированную информацию – даже если она не является секретной.

Инструкция главы Пентагона Пита Хегсета также запрещает представителям СМИ передвигаться по зданию министерства без сопровождения. Запрещено и несанкционированное общение с сотрудниками. Последним сроком ее подписания стало 14 октября, после чего журналистом пришлось покинуть Пентагон.

Среди изданий и новостных агентств, отказавшихся работать по новым условиям, – The Associated Press, Bloomberg, Politico, The Atlantic, The Guardian, The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, Reuters, CNN, а также Fox News, которая занимает пропрезидентскую позицию.

Журналисты заявляют, что требования Хагсета нарушают первую поправку к Конституции США, гарантирующую свободу слова. Они говорят и о необходимости общественного контроля за ведомством, которое обходится налогоплательщикам в триллион долларов ежегодно.