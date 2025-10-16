x
16 октября 2025
Мир

В США казнен преступник, в 1993 году изнасиловавший и убивший студентку

время публикации: 16 октября 2025 г., 14:09 | последнее обновление: 16 октября 2025 г., 14:11
В США казнен преступник, в 1993 году изнасиловавший и убивший студентку
Mississippi Department of Corrections via AP

В американском штате Миссисипи приведен в исполнение смертный приговор, вынесенный 59-летнему Чарльзу Кроуфорду, который в 1993 году похитил, изнасиловал и убил 20-летнюю студентку колледжа Кристи Рэй. Кроуфорд провел в камере смертников тридцать лет. Смертельная инъекция была ему сделана в тюрьме Парчман.

Девушка была похищена из дома ее родителей. Вернувшись домой, мать заметила, что ее автомобиля нет, а на столе лежит написанная от руки записка с требованием выкупа. В тот же день в доме тестя Чарльза была найдена записка с требованием выкупа за другую девушку. Семья сообщила полиции.

Кроуфорд был задержан на следующий день после возвращения с охоты. Это произошло за несколько дней до предъявления ему обвинений в изнасиловании еще одной девушки и нанесении тяжких телесных повреждений ее партнеру. По этому делу суд также признал его виновным.

Отметим, что это третья за последнюю неделю смертная казнь в США. Во Флориде был казнен 72-летний Сэмюэль Смиттерс, признанный виновным в убийстве двух женщин, в Миссури – 49-летний Лэнс Шокли, застреливший в 2005 году полицейского Карла Грэма.

