16 октября 2025
В Норвегии вынесен приговор охраннику посольства США, шпионившему на Россию и Иран

время публикации: 16 октября 2025 г., 13:27 | последнее обновление: 16 октября 2025 г., 13:29
В Норвегии вынесен приговор охраннику посольства США, шпионившему на Россию и Иран
AP Photo/Pal Nordseth

В Норвегии суд приговорил к трем годам и семи месяцам лишения свободы бывшего сотрудника охраны посольства США в Осло. Он признан виновным в передаче разведывательной информации России и Ирану.

28-летний мужчина был признан виновным, что передал иностранным государствам планы посольства, а также сведения о его деятельности с марта по ноябрь 2024 года. Он получил от России 10000 долларов, а от иранской разведки 0,17 биткойна.

Осужденный, имя которого не называется, – гражданин Норвегии. Он был арестован в минувшем ноябре. Его защита, признав факт передачи информации, утверждала, что у него было преступных намерений и что, не имея допуска, он мог передавать информацию, считающуюся секретной.

