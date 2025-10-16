В Норвегии вынесен приговор охраннику посольства США, шпионившему на Россию и Иран

В Норвегии суд приговорил к трем годам и семи месяцам лишения свободы бывшего сотрудника охраны посольства США в Осло. Он признан виновным в передаче разведывательной информации России и Ирану.

28-летний мужчина был признан виновным, что передал иностранным государствам планы посольства, а также сведения о его деятельности с марта по ноябрь 2024 года. Он получил от России 10000 долларов, а от иранской разведки 0,17 биткойна.

Осужденный, имя которого не называется, – гражданин Норвегии. Он был арестован в минувшем ноябре. Его защита, признав факт передачи информации, утверждала, что у него было преступных намерений и что, не имея допуска, он мог передавать информацию, считающуюся секретной.