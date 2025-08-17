Ураган "Эрин" смещается от Пуэрто-Рико в сторону восточного побережья США

Ураган "Эрин" остается мощным штормом, сообщают метеорологи. Ветры ураганной силы распространяются до 40 км от центра, ветры тропического шторма – до 330 км.

Сегодня, 17 августа, центр урагана отойдет от Виргинских островов и Пуэрто-Рико и ночью сместится к востоку от юго-восточных Багам. 18-19 ураган сместится к северу, в сторону восточного побережья США.

На минувшей неделе "Эрин" ненадолго достиг максимальной, 5-й категории, с ветрами до 260 км/ч. Впоследствии ураган ослаб до 4-й категории, однако продолжает оставаться опасным.

Ураган принес значительные осадки на Виргинские острова и Пуэрто-Рико – 50-100 мм, местами до 150 мм.

Для восточного побережья США "Эрин" серьезной угрозы не представляет, так как остается далеко в океане. Тем не менее, прогнозируются сильное волнение и опасные течения на атлантическом побережье полуострова Делмарва.