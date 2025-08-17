Число погибших при взрыве 15 августа в Рязанской области достигло 14 человек

Пресс-служба МЧС России сообщила, что, по уточненным данным, число погибших в результате пожара, происшедшего 15 августа на предприятии в поселке Лесной Рязанской области, возросло до 14 человек. Еще 135 пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

"На месте происшествия в поселке Лесной продолжается разбор завалов. С родственниками погибших и пострадавшими работают психологи МЧС. Они также принимают участие в сопровождении процедуры опознания, участвуют в работе информационной горячей линии", – сообщили в ведомстве агентству ТАСС.

Напомним: взрыв произошел в пороховом цеху завода "Эластик". По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

18 августа объявлено в Рязанской области днем траура.