Виткофф: "Россия согласилась на западные гарантии Украине, подобные пятой статье устава NATO"

Специальный посланник президента США Стивен Виткофф сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе переговоров согласился, чтобы в рамках мирного урегулирования США и европейские страны предоставили Украине обширные гарантии безопасности.

"Нам удалось добиться следующей уступки: США предоставят гарантии безопасности, подобные пятой статье – именно в них причина, почему Украина стремится в NATO. Это серьезная уступка, русские впервые согласились, чтобы это было прописано в мирном договоре", – сообщил он CNN.

Напомним, что пятая статья устава NATO гласит: если государство NATO станет жертвой вооруженного нападения, то все члены альянса расценят это как атаку против альянса в целом и окажут союзнику помощь в отражении нападения.

По словам Виткоффа, президент России Владимир Путин был категорически против вступления Украины в NATO, и подобный компромиссный вариант позволит решить проблему. Следует отметить, что российская сторона еще не подтвердила заявление американского эмиссара.