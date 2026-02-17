Дата нового раунда переговоров не назначена, но США ждут предложений Тегерана в ближайшие две недели

В Женеве завершился второй раунд непрямых переговоров между США и Ираном. Обе стороны заявили о том, что им удалось достичь определенных успехов.

Источник в Вашингтоне сообщил изданию Axios, что после переговоров с посланниками президента США Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом иранцы предложили вернуться в течение двух недель с новыми предложениями, которые помогут сократить разрыв в позициях.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что обеим сторонам удалось договориться о "руководящих принципах" потенциальной ядерной сделки. В интервью иранскому телевидению он сказал: "Это не означает, что мы сможем быстро прийти к соглашению, но, по крайней мере, мы в начале пути".

О том, что на переговорах отмечается прогресс, подтвердил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, выступавший посредником. По его словам, Иран и США достигли "прогресса в определении общих целей и при обсуждении технических вопросов".

По словам Арагчи, дата проведения третьего раунда будет назначена после того, как стороны обменяются черновиками будущего соглашения.

Переговоры проходят на фоне усиления военного присутствия США в Персидском заливе и на Ближнем Востоке: после первого раунда переговоров в Омане президент США Дональд Трамп распорядился усилить военную группировку США в регионе, и в конце прошлой недели Пентагон направил в регион вторую авианосную ударную группу.

Иран пригрозил военными действиями в случае атаки. В понедельник Иран также продемонстрировал способность перекрыть Ормузский пролив, проведя военные учения в стратегически важной акватории.