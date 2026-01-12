x
Правительство Судана после трех лет войны вернулось в Хартум

Судан
время публикации: 12 января 2026 г., 13:54 | последнее обновление: 12 января 2026 г., 13:55
Правительство Судана после трех лет войны вернулось в Хартум
AP Photo

Премьер-министр Судана Камиль Идрис сообщил о возвращении правительства в официальную столицу страны – город Хартум. На протяжении почти трех лет гражданской войны оно располагалось в Порт-Судане.

"Сегодня правительство надежды возвращается в государственную столицу. Мы обещаем улучшение услуг, здравоохранения, восстановление больниц, развитие системы просвещения, улучшение электроснабжения, работы водопровода и канализации", – сказал он.

Правительство бежала из Хартума в апреле 2023 года, когда город стал ареной боев между правительственными войсками и выступившими против них "Силами быстрой поддержки" Город вернулся под контроль властей еще в марте 2025 года. С тех пор в столицу вернулось около миллиона беженцев.

