Правительство Судана после трех лет войны вернулось в Хартум
время публикации: 12 января 2026 г., 13:54 | последнее обновление: 12 января 2026 г., 13:55
Премьер-министр Судана Камиль Идрис сообщил о возвращении правительства в официальную столицу страны – город Хартум. На протяжении почти трех лет гражданской войны оно располагалось в Порт-Судане.
"Сегодня правительство надежды возвращается в государственную столицу. Мы обещаем улучшение услуг, здравоохранения, восстановление больниц, развитие системы просвещения, улучшение электроснабжения, работы водопровода и канализации", – сказал он.
Правительство бежала из Хартума в апреле 2023 года, когда город стал ареной боев между правительственными войсками и выступившими против них "Силами быстрой поддержки" Город вернулся под контроль властей еще в марте 2025 года. С тех пор в столицу вернулось около миллиона беженцев.
