Правительство Судана после трех лет войны вернулось в Хартум

Премьер-министр Судана Камиль Идрис сообщил о возвращении правительства в официальную столицу страны – город Хартум. На протяжении почти трех лет гражданской войны оно располагалось в Порт-Судане.

"Сегодня правительство надежды возвращается в государственную столицу. Мы обещаем улучшение услуг, здравоохранения, восстановление больниц, развитие системы просвещения, улучшение электроснабжения, работы водопровода и канализации", – сказал он.

Правительство бежала из Хартума в апреле 2023 года, когда город стал ареной боев между правительственными войсками и выступившими против них "Силами быстрой поддержки" Город вернулся под контроль властей еще в марте 2025 года. С тех пор в столицу вернулось около миллиона беженцев.