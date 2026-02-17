Ватикан будет использовать ИИ для перевода богослужений на 60 языков

Ватикан объявил о запуске системы перевода мессы в реальном времени на 60 языков с использованием искусственного интеллекта, сообщает EuroNews. При этом в Католической церкви подчеркивают, что, внедряя новые технологии, они также осознают и возможные риски, связанные с их применением.

Новый сервис позволит верующим следить за богослужениями со своих смартфонов. Его планируют впервые использовать уже с конца февраля 2026 года во время главных торжеств в базилике Святого Петра, приуроченных к 400-летию освящения храма (1626-2026 годы).

Кардинал Мауро Гамбетти, архипресвитер базилики Святого Петра и генеральный викарий Ватикана, отметил, что на протяжении столетий храм принимал паломников со всего мира. По его словам, предоставление инструмента, который помогает людям лучше понимать слова литургии, соответствует универсальной миссии Католической церкви и ее стремлению быть открытой для всех народов и языков. Доступ к переводу будет организован через QR-коды, размещенные у входов в Ватикан. Посетители смогут отсканировать код и получать синхронный аудио- и текстовый перевод прямо в браузере – без необходимости устанавливать отдельное приложение. В основе системы лежит ИИ под названием Lara, разработанный компанией Translated в сотрудничестве с Carnegie-AI LLC.

Отвечая на вопрос о возможных ошибках ИИ, генеральный директор и представитель Translated подчеркнул, что полностью безошибочных переводов не существует, однако Lara значительно сократила их количество. По его словам, система ориентирована прежде всего на точность, а не на "угождение" пользователю, что помогает минимизировать риск искажений. Кроме того, технология учитывает более широкий контекст по сравнению с предыдущими решениями, что позволяет точнее передавать смысл сказанного. Профессор Вайбель, научный консультант проекта, назвал инициативу наглядной демонстрацией того, как искусственный интеллект может способствовать взаимопониманию между людьми. Он подчеркнул, что технология дает возможность преодолевать языковые барьеры в реальном времени – и делать это в одном из самых впечатляющих и символичных мест мира.

При этом, несмотря на внедрение ИИ, Ватикан сохраняет осторожную позицию. В мае Папа Лев XIV заявил, что развитие искусственного интеллекта ставит перед обществом серьезные вопросы, касающиеся защиты человеческого достоинства, справедливости и труда.