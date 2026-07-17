Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1605-й день войны

Минобороны РФ 17 июля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ за неделю утверждается: "С 11 по 17 июля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате поражены объекты инфраструктуры портов "Одесса", "Черноморск", "Южный" и "Днепро-Бугский", используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. В течение недели поражено 24 морских судна, используемых в интересах ВСУ, в том числе 14 сухогрузов, три морских парома, два контейнеровоза, танкер, килекторное судно, плавучий док и два катера. Кроме того, поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. В течение прошедшей недели активными действиями подразделений группировки войск "Север" взят под контроль населенный пункт Бачевск Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1360 военнослужащих, танк, 12 боевых бронированных машин, 77 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град". Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. За неделю нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили 1505 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин, 117 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня, три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Подразделения "Южной" группировки войск на прошедшей неделе продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и бригады теробороны. Всего в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли более 1205 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, 183 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. В течение недели нанесено поражение формированиям двух механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили свыше 2350 военнослужащих, танк, 20 боевых бронированных машин, 41 автомобиль, три орудия полевой артиллерии и 14 станций радиоэлектронной борьбы. В течение недели подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили более 3275 военнослужащих, 15 боевых бронированных машин, 64 автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град". Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. За неделю на данном направлении противник потерял свыше 460 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 107 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, три безэкипажных катера и 25 станций радиоэлектронной борьбы. Средствами противовоздушной обороны сбиты 68 управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две крылатые ракеты большой дальности, а также 4661 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 183156 беспилотных летательных аппаратов, 666 зенитных ракетных комплексов, 30183 танка и другие боевые бронированные машины, 1760 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35795 орудий полевой артиллерии и минометов, 66695 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 231000 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.