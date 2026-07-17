x
17 июля 2026
|
последняя новость: 12:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
17 июля 2026
|
17 июля 2026
|
последняя новость: 12:07
17 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Российские беспилотники атаковали порт Николаева, погибли два человека

Война в Украине
Погибшие
Беспилотники
время публикации: 17 июля 2026 г., 11:46 | последнее обновление: 17 июля 2026 г., 11:52
Российские беспилотники атаковали порт Николаева, погибли два человека
AP Photo/Evgeniy Maloletka

Утром в пятницу, 17 июля, российские войска атаковали портовую инфраструктуру Николаева ударными беспилотниками Shahed-238. В результате погибли двое граждан Украины, находившихся на борту иностранного судна, сообщила Николаевская областная прокуратура.

По данным прокуратуры, повреждены три гражданских судна под иностранными флагами, пришвартованные у портовых предприятий города.

Следователи СБУ в Николаевской области начали досудебное расследование. Прокуратура заявила, что фиксирует последствия атаки как предполагаемого военного преступления.

С начала полномасштабного российского вторжения в акватории николаевских портов остаются заблокированными несколько десятков гражданских судов. Попытки организовать их эвакуацию, в том числе при участии Турции, результата не дали.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 июля 2026

Украина заявила о поражении 159 судов российского "теневого флота" за 12 дней
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 июля 2026

ВСУ: ночью перехвачены 5 из 8 ракет, 115 из 130 БПЛА, есть жертвы. МО РФ: сбиты 243 беспилотника
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 июля 2026

Генштаб ВСУ: данные о потерях армии РФ на 1605-й день войны