Россиянина приговорили к 13 годам лишения свободы за попытку передать Украине авиационные подшипники

Московский городской суд приговорил гражданина России Романа Карецкого к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере одного миллиона рублей. Его признали виновным в государственной измене и контрабанде продукции, которая может использоваться при производстве и ремонте военной техники, сообщила ФСБ.

По версии следствия, Карецкий приобрел в России авиационные подшипники, применяемые в вертолетах семейств "Ми" и "Ка", а также самолетах Су и МиГ. Он якобы намеревался незаконно вывезти их из страны и передать украинскому предприятию "Мотор Сич".

ФСБ утверждает, что детали предназначались для ремонта и обслуживания военной авиатехники ВСУ.