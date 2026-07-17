Россиянина приговорили к 13 годам лишения свободы за попытку передать Украине авиационные подшипники
время публикации: 17 июля 2026 г., 10:09 | последнее обновление: 17 июля 2026 г., 10:16
Московский городской суд приговорил гражданина России Романа Карецкого к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере одного миллиона рублей. Его признали виновным в государственной измене и контрабанде продукции, которая может использоваться при производстве и ремонте военной техники, сообщила ФСБ.
По версии следствия, Карецкий приобрел в России авиационные подшипники, применяемые в вертолетах семейств "Ми" и "Ка", а также самолетах Су и МиГ. Он якобы намеревался незаконно вывезти их из страны и передать украинскому предприятию "Мотор Сич".
ФСБ утверждает, что детали предназначались для ремонта и обслуживания военной авиатехники ВСУ.