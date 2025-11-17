x
17 ноября 2025
17 ноября 2025
Мир

В России объявлен "террористом и экстремистом" бывший премьер-министр Касьянов

Россия
Война в Украине
Оппозиция
время публикации: 17 ноября 2025 г., 14:39 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 14:48
AP Photo/Ivan Sekretarev

Росфинмониторинг внес бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова, экономиста Сергея Гуриева, юриста Елену Лукьянову и главного редактора издания "Новая газета Европа" Кирилла Мартынова в список террористов и экстремистов.

Все входят в состав "Антивоенного комитета России". В октябре Федеральная служба безопасности начала против организации уголовное расследование, объявив, что она ставила перед собой целью насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Российской Федерации.

Несколькими днями ранее стало известно о внесении в "перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму" политолога Екатерины Шульман и предпринимателя Бориса Зимина.

Общественная организация "Антивоенный комитет России" (АКР) была основана группой российских общественных деятелей в изгнании с целью противодействия власти и вторжению России в Украину в 2022 году. Комитет был основан 27 февраля 2022 года, через несколько дней после вторжения армии РФ в Украину и начала полномасштабной войны.

