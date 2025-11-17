Соглашение Макрона и Зеленского: Франция поставит Украине 100 самолетов Rafale

На авиабазе Вилакубле в окрестностях Парижа состоялась встреча президента Франции Эмануэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского. Политики подписали предварительное соглашение о поставках Украине 100 боевых самолетов Rafale с необходимым вооружением, а также новых систем ПВО.

Соглашение, реализация которого рассчитана на десять лет, позволит Украине стать обладательницей мобильных зенитно-ракетных комплексов SAMP-T. Оно предусматривает поставки радарных установок и средств для борьбы с БПЛА. Сумма сделки не разглашается, как и источники ее финансирования.

"Это великий день", – прокомментировал подписание соглашения Макрон в социальной сети Х. "Исторический день", – согласился с ним Зеленский в собственном посте в социальных сетях.

Визит Зеленского во Францию – уже девятый за время полномасштабного российского вторжения в Украину. Он проходит на фоне коррупционного скандала, затронувшего правительство Украины, а также заметных российских успехов на фронте.