Армия США сообщила об уничтожении в Тихом океане судна террористов, перевозившего наркотики

Вооруженные силы США сообщили, что несколько дней назад уничтожили в Тихом океане судно, которое контролировалось террористической организацией. По заявлению американской армии, в результате удара погибли трое мужчин, находившихся на борту.

Операция была проведена по приказу главы Пентагона Пита Хегсета и была нацелена на "судно, участвовавшее в незаконной контрабанде наркотиков, следовавшее по хорошо известному маршруту наркоторговли и перевозившее наркотические вещества". Удар был нанесен по цели, находившейся в международных водах.

В заявлении не приводятся сведения о национальной принадлежности погибших и не уточняется, какой именно террористической организации, по оценке США, принадлежало судно. Также не сообщается, какое вооружение было использовано и где именно в Тихом океане произошел инцидент.