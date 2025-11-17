x
17 ноября 2025
17 ноября 2025
17 ноября 2025
17 ноября 2025
Мир

Армия США сообщила об уничтожении в Тихом океане судна террористов, перевозившего наркотики

США
Пентагон
Террористы
Наркотики
время публикации: 17 ноября 2025 г., 01:29 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 05:21
Армия США сообщила об уничтожении в Тихом океане судна террористов, перевозившего наркотики (иллюстрация)
Кадр видео из X П.Хегсета

Вооруженные силы США сообщили, что несколько дней назад уничтожили в Тихом океане судно, которое контролировалось террористической организацией. По заявлению американской армии, в результате удара погибли трое мужчин, находившихся на борту.

Операция была проведена по приказу главы Пентагона Пита Хегсета и была нацелена на "судно, участвовавшее в незаконной контрабанде наркотиков, следовавшее по хорошо известному маршруту наркоторговли и перевозившее наркотические вещества". Удар был нанесен по цели, находившейся в международных водах.

В заявлении не приводятся сведения о национальной принадлежности погибших и не уточняется, какой именно террористической организации, по оценке США, принадлежало судно. Также не сообщается, какое вооружение было использовано и где именно в Тихом океане произошел инцидент.

