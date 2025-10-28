x
28 октября 2025
|
последняя новость: 19:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 октября 2025
|
28 октября 2025
|
последняя новость: 19:11
28 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Хегсет объявил об ударе по контрабандистам наркотиков в Тихом океане

Наркотики
США
время публикации: 28 октября 2025 г., 17:56 | последнее обновление: 28 октября 2025 г., 18:01
Хегсет объявил об ударе по контрабандистам наркотиков в Тихом океане
AP Photo/Eugene Hoshiko

Военный министр США Пит Хегсет заявил, что американские вооруженные силы нанесли в восточной части Тихого океана удары по четырем лодкам, перевозившим наркотики. 14 контрабандистов убиты, одного подобрали мексиканские моряки.

"Все удары были нанесены в международных водах, американские военнослужащие не пострадали. Приказ об атаке отдал президент Дональд Трамп в рамках борьбы с террористическими организациями, занимающимися контрабандой наркотиков", – сообщил он.

По его словам, все четыре судна были известны американской разведке и перевозили наркотики по известным маршрутам, используемым наркоторговцами.

В рамках кампании против "нарко-террористов", начатой нынешней администрацией, ликвидирован по меньшей мере 51 человек, причастных к контрабанде наркотиков. Большая часть ударов была нанесена в акватории Атлантического океана, однако на минувшей неделе впервые была атакована цель в Тихом океане.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook