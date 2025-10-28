Хегсет объявил об ударе по контрабандистам наркотиков в Тихом океане

Военный министр США Пит Хегсет заявил, что американские вооруженные силы нанесли в восточной части Тихого океана удары по четырем лодкам, перевозившим наркотики. 14 контрабандистов убиты, одного подобрали мексиканские моряки.

"Все удары были нанесены в международных водах, американские военнослужащие не пострадали. Приказ об атаке отдал президент Дональд Трамп в рамках борьбы с террористическими организациями, занимающимися контрабандой наркотиков", – сообщил он.

По его словам, все четыре судна были известны американской разведке и перевозили наркотики по известным маршрутам, используемым наркоторговцами.

В рамках кампании против "нарко-террористов", начатой нынешней администрацией, ликвидирован по меньшей мере 51 человек, причастных к контрабанде наркотиков. Большая часть ударов была нанесена в акватории Атлантического океана, однако на минувшей неделе впервые была атакована цель в Тихом океане.