В московском пруду нашли голову ребенка

В Гольяновском пруду рабочие, проводившие реконструкцию водоема, обнаружили фиолетовый школьный рюкзак с головой мальчика 7-10 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Предварительно установлено, что с момента смерти ребенка прошло не более двух суток. Позднее на балконе в квартире жилого дома в Балашихе было обнаружено тело.

В правоохранительных органах сообщили, что в убийстве подозреваются родители мальчика.