Мир

В московском пруду нашли голову ребенка

Россия
Криминал
время публикации: 16 ноября 2025 г., 22:38
В московском пруду нашли голову ребенка
AP Photo/Pavel Golovkin

В Гольяновском пруду рабочие, проводившие реконструкцию водоема, обнаружили фиолетовый школьный рюкзак с головой мальчика 7-10 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Предварительно установлено, что с момента смерти ребенка прошло не более двух суток. Позднее на балконе в квартире жилого дома в Балашихе было обнаружено тело.

В правоохранительных органах сообщили, что в убийстве подозреваются родители мальчика.

Мир
