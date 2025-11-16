В московском пруду нашли голову ребенка
время публикации: 16 ноября 2025 г., 22:38 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 22:38
В Гольяновском пруду рабочие, проводившие реконструкцию водоема, обнаружили фиолетовый школьный рюкзак с головой мальчика 7-10 лет. Об этом сообщает ТАСС.
Предварительно установлено, что с момента смерти ребенка прошло не более двух суток. Позднее на балконе в квартире жилого дома в Балашихе было обнаружено тело.
В правоохранительных органах сообщили, что в убийстве подозреваются родители мальчика.
