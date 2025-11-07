x
07 ноября 2025
|
последняя новость: 06:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 ноября 2025
|
07 ноября 2025
|
последняя новость: 06:53
07 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Глава Пентагона: США осуществили удар по наркоторговцам в Карибском море

США
Наркотики
Пентагон
время публикации: 07 ноября 2025 г., 05:40 | последнее обновление: 07 ноября 2025 г., 05:49
Глава Пентагона: США осуществили удар по наркоторговцам в Карибском море
Кадр видео из X П.Хегсета

Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о "летальном кинетическом ударе" по плавсредству наркоторговцев в международных водах Карибского моря. По его словам, на борту были убиты трое. В ходе операции "ни один американский военнослужащий не пострадал", подчеркнул Хегсет.

Министр войны США заявил, что подобные операции "будут продолжены, пока не прекратится отравление американцев".

Это очередной эпизод серии ударов США по судам, которые Вашингтон связывает с наркокартелями и "организациями, признанными террористическими". За последние недели сообщалось о десятках убитых и более чем 15 подобных ударах в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook