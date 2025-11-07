Глава Пентагона: США осуществили удар по наркоторговцам в Карибском море

Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о "летальном кинетическом ударе" по плавсредству наркоторговцев в международных водах Карибского моря. По его словам, на борту были убиты трое. В ходе операции "ни один американский военнослужащий не пострадал", подчеркнул Хегсет.

Министр войны США заявил, что подобные операции "будут продолжены, пока не прекратится отравление американцев".

Это очередной эпизод серии ударов США по судам, которые Вашингтон связывает с наркокартелями и "организациями, признанными террористическими". За последние недели сообщалось о десятках убитых и более чем 15 подобных ударах в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана.