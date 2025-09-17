x
17 сентября 2025
Мир

США внесли в список террористов четыре проиранские шиитские группировки в Ираке

США
Иран
Террористы
Ирак
время публикации: 17 сентября 2025 г., 16:30 | последнее обновление: 17 сентября 2025 г., 16:34
США внесли в список террористов четыре проиранские шиитские группировки в Ираке
AP Photo/Hadi Mizban

Госдепартамент США объявил о включении в перечень иностранных террористических организаций четырех иракских шиитских вооруженных формирований, ассоциированных с Ираном.

Речь идет о группировках "Харакат ан-Нуджаба", "Катаиб Сайид аш-Шухада", "Харакат Ансар Аллах аль-Ауфийя" и "Катаиб аль-Имам Али".

В заявлении Госдепартамента США отмечается, что эти группировки причастны к атакам на посольство США в Багдаде и военные базы, на которых находятся американские военные и их союзники.

Мир
