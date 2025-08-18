x
18 августа 2025
Мир

Президентские выборы в Боливии: разгром социалистов

время публикации: 18 августа 2025 г., 09:44 | последнее обновление: 18 августа 2025 г., 09:52
Президентские выборы в Боливии: разгром социалистов
AP Photo/Freddy Barragan

Разгромным поражением левых сил закончился первый тур президентских выборов в Боливии. Кандидату от социалистов, правивших в латиноамериканской стране два десятилетия, удалось набрать лишь 3% голосов.

Во втором туре примут участие центрист Родриго Пас, за которого отдало голоса около трети избирателей, и бывший президент Хорхе Кирога. Второй тур выборов состоится в октябре.

Главной причиной поражения левых стала их неспособность преодолеть экономический кризис, приведший к двухзначной инфляции, дефицитом топлива И Пас, и Кирога стоят на капиталистических позициях, в частности, выступая за передачу иностранным компаниям лицензии на разработку месторождений лития.

Изменение курса коснется и внешней политики: социалисты ориентировались на Россию, Китай и Иран, новые власти, как ожидается, возьмут курс на сближение с Западом.

