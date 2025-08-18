Генштаб ВСУ: перехвачены 88 из 140 БПЛА, есть жертвы. Минобороны РФ: сбиты 23 беспилотника

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 18 августа 2025 года российские военные выпустили по Украине четыре баллистические ракеты "Искандер-М" и 140 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов.

Украинские ПВО перехватили/подавили 88 БПЛА, запущенных российскими военными. Ракету сбить не удалось.

Украинская сторона заявляет, что зафиксированы попадания в 25 локациях в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Одесской и Киевской областях.

Вечером 17 августа российский ударный БПЛА попал по многоэтажному жилому дому в Индустриальном районе Харькова. По данным местных властей, не менее двух человек погибли, 15 получили ранения. Погиб мальчик, которому, по разным данным, было от года до двух лет. Среди раненых двое детей, шести и десяти лет.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что с вечера 17 августа, ночью и утром 18 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 23 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Тамбовской, Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, над акваторией Азовского моря и над акваторией Черного моря, над Крымом. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.