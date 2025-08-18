x
18 августа 2025
|
последняя новость: 19:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 августа 2025
|
18 августа 2025
|
последняя новость: 19:02
18 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Дональд Трамп: "Заложники будут освобождены только когда ХАМАС будет уничтожен"

Дональд Трамп
время публикации: 18 августа 2025 г., 18:06 | последнее обновление: 18 августа 2025 г., 18:06
Дональд Трамп: "Заложники будут освобождены только когда ХАМАС будет уничтожен"
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп поддержал решение правительства Израиля о расширении военной операции в секторе Газы до полного разгрома ХАМАСа. "Мы увидим возвращение заложников только когда ХАМАС будет побежден и уничтожен, – написал Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social. – И чем скорее это произойдет, тем выше будут шансы на успех".

"Помните, именно я вел переговоры и добился освобождения сотен заложников в Израиль (и в Америку!)" – написал Трамп далее, хотя стоит отметить, что при его участии были освобождены 30 живых заложников (включая пятерых граждан Таиланда) и восемь тел погибших. Позднее был освобожден военнослужащий Идан Александр, гражданин Израиля и США – в качестве "жеста доброй воли в отношении Вашингтона.

"Именно я завершил шесть войн всего за шесть месяцев, именно я уничтожил ядерные объекты Ирана, – продолжил Трамп. – Играй, чтобы выиграть – или не играй вообще. Благодарю вас за внимание".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 августа 2025

N12: Израиль пока не получил ответ от ХАМАСа
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 августа 2025

Катарский телеканал "Аль-Араби": ХАМАС передал посредникам ответ на последнее предложение
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 августа 2025

"Аль-Араби": премьер-министр Катара прибудет в Каир, ХАМАСу сделано новое предложение