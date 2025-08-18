x
Израиль

N12: Израиль пока не получил ответ от ХАМАСа

Газа
Заложники
ХАМАС
Израиль
время публикации: 18 августа 2025 г., 17:58 | последнее обновление: 18 августа 2025 г., 18:01
N12: Израиль пока не получил ответ от ХАМАСа
Yonatan Sindel/ Flash90

Источник в Иерусалиме, комментируя сообщение телеканала "Аль-Араби" о получении посредниками ответа от ХАМАСа, заявил службе новостей N12, что в Израиле об этом пока ничего не известно.

"Мы пока не получили ответ ХАМАСа в письменном виде, и поэтому ничего не можем сказать", - цитирует N12 собеседника.

Катарский телеканал "Аль-Араби" сообщил, что ХАМАС передал посредникам ответ на последнее предложение по соглашению о прекращении огня в секторе Газы. По информации телеканала, новое предложение представляет собой рамочное соглашение с поправками обеих сторон. В нем предусматривается вывод подразделений ЦАХАЛа с территорий в секторе Газы и обмен израильских заложников на палестинских заключенных.

Израильская радиостанция "Кан Бет" передает, что другие подробности предложения неизвестны, но, по всей видимости, речь идет о частичной сделке, предусматривающей освобождение 10 заложников и 18 тел убитых израильтян, а также прекращение огня в секторе Газы сроком на 60 дней.

Представители ХАМАСа подтвердили телеканалу "Аль-Джазира", что они передали посредникам ответ на полученное днем ранее предложение, и он положительный.

Израиль
