N12: Израиль пока не получил ответ от ХАМАСа

Источник в Иерусалиме, комментируя сообщение телеканала "Аль-Араби" о получении посредниками ответа от ХАМАСа, заявил службе новостей N12, что в Израиле об этом пока ничего не известно.

"Мы пока не получили ответ ХАМАСа в письменном виде, и поэтому ничего не можем сказать", - цитирует N12 собеседника.

Катарский телеканал "Аль-Араби" сообщил, что ХАМАС передал посредникам ответ на последнее предложение по соглашению о прекращении огня в секторе Газы. По информации телеканала, новое предложение представляет собой рамочное соглашение с поправками обеих сторон. В нем предусматривается вывод подразделений ЦАХАЛа с территорий в секторе Газы и обмен израильских заложников на палестинских заключенных.

Израильская радиостанция "Кан Бет" передает, что другие подробности предложения неизвестны, но, по всей видимости, речь идет о частичной сделке, предусматривающей освобождение 10 заложников и 18 тел убитых израильтян, а также прекращение огня в секторе Газы сроком на 60 дней.

Представители ХАМАСа подтвердили телеканалу "Аль-Джазира", что они передали посредникам ответ на полученное днем ранее предложение, и он положительный.