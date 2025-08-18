x
18 августа 2025
|
последняя новость: 17:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 августа 2025
|
18 августа 2025
|
последняя новость: 17:37
18 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Катарский телеканал "Аль-Араби": ХАМАС передал посредникам ответ на последнее предложение

Катар
Война с ХАМАСом
Египет
ХАМАС
Израиль
время публикации: 18 августа 2025 г., 17:34 | последнее обновление: 18 августа 2025 г., 17:40
Катарский телеканал "Аль-Араби": ХАМАС передал посредникам ответ на последнее предложение
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Катарский телеканал "Аль-Араби" сообщил, что ХАМАС передал посредникам ответ на последнее предложение по соглашению о прекращении огня в секторе Газы.

По информации телеканала, новое предложение представляет собой рамочное соглашение с поправками обеих сторон. В нем предусматривается вывод подразделений ЦАХАЛа с территорий в секторе Газы и обмен израильских заложников на палестинских заключенных.

Израильская радиостанция "Кан Бет" передает, что другие подробности предложения неизвестны, но, по всей видимости, речь идет об освобождении не всех заложников, а только десяти человек.

Саудовский телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что 18 августа состоится встреча представителей ХАМАСа для обсуждения нового предложения.

Представители ХАМАСа подтвердили телеканалу "Аль-Джазира", что они передали посредникам ответ на полученное днем ранее предложение, и он положительный.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 августа 2025

"Аль-Арабия": посредники передали ХАМАСу предложение о прекращении огня
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 августа 2025

"Аль-Араби": премьер-министр Катара прибудет в Каир, ХАМАСу сделано новое предложение
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 августа 2025

"Кан": министры требуют от Нетаниягу декларировать отказ от частичной сделки с ХАМАСом