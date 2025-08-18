Катарский телеканал "Аль-Араби": ХАМАС передал посредникам ответ на последнее предложение

Катарский телеканал "Аль-Араби" сообщил, что ХАМАС передал посредникам ответ на последнее предложение по соглашению о прекращении огня в секторе Газы.

По информации телеканала, новое предложение представляет собой рамочное соглашение с поправками обеих сторон. В нем предусматривается вывод подразделений ЦАХАЛа с территорий в секторе Газы и обмен израильских заложников на палестинских заключенных.

Израильская радиостанция "Кан Бет" передает, что другие подробности предложения неизвестны, но, по всей видимости, речь идет об освобождении не всех заложников, а только десяти человек.

Саудовский телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что 18 августа состоится встреча представителей ХАМАСа для обсуждения нового предложения.

Представители ХАМАСа подтвердили телеканалу "Аль-Джазира", что они передали посредникам ответ на полученное днем ранее предложение, и он положительный.