"Аль-Араби": премьер-министр Катара прибудет в Каир, ХАМАСу сделано новое предложение

Как передает катарский телеканал "Аль-Араби", премьер-министр Катара шейх Мухаммад бин Абд аль-Рахман аль-Тани прибудет 18 августа в Каир, чтобы провести переговоры с находящейся в египетской столице делегацией ХАМАСа.

По информации канала, переданное ХАМАСу новое предложение включает в себя вывод подразделений ЦАХАЛа с территорий в секторе Газы и обмен израильских заложников на палестинских заключенных.

Вопрос об освобождении террористов "Нухбы", участвовавших в нападении на Израиль 7 октября 2023 года будет отложен на более поздний срок. ХАМАС уже начал рассмотрение этого предложения. Предполагается, что террористическая группировка даст на него ответ уже сегодня, 18 августа.

Вечером 17 августа саудовский телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что Египет и Катар в присутствии представителей других палестинских фракций передали ХАМАСу предложение о прекращении огня в Газе. Источники телеканала уточнили, что посредники требуют от ХАМАСа дать ответ в ближайшие часы. Других подробностей "Аль-Арабия" не приводит.

Накануне вечером арабские источники сообщали, что вечером в субботу, 16 августа, высокопоставленный представитель ЦАХАЛа посещал Египет. Этот визит состоялся на фоне подготовки к широкомасштабной операции в городе Газа.

Одновременно с этим корреспондент телеканала "Кан-11" Сулейман Масаудэ в вечернем выпуске новостей сообщил, что Израиль потребовал от посредников вернуть ХАМАС за стол переговоров, предупредив, что в противном случае, в ближайшее время начнется операция по взятию под контроль ЦАХАЛа города Газа.

При этом источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил "Кан-11", ХАМАС находится в данный момент под тройным давлением – со стороны Египта, Катара и Турции, и именно это стало причиной того, что делегация ХАМАСа оставалась в Каире дольше, чем планировалось изначально.

Этот же источник сообщил, что глава Совета Шуры Мухаммад Исмаил Даруиш до сих пор находится в Турции, где обсуждается возможность заключения сделки с Израилем, и предположительно, пока Даруиш не вернется в Катар, руководство ХАМАСа не будет принимать никаких существенных решений.