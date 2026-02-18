Израильтянин арестован в порту Майами: в его телефоне нашли видео изнасилования девочки

29-летний житель Хайфы Базилиос Грайиб был арестован в порту Майами пограничной стражей и сотрудниками офиса окружного шерифа после того, как в его телефоне было найдено видео изнасилования девочки.

Как передает CBS, израильтянин был пассажиром круизного лайнера Freedom of the Seas. Федеральные власти получили сигнал, что он приобрел педофилические материалы. Когда корабль прибыл в порт, сотрудники таможенной службы поднялись на борт, чтобы произвести пограничный досмотр Грайиба.

В ход процедуры от него потребовали предъявить содержимое телефона, в котором было обнаружено видео. Как отмечает офис шерифа, пострадавшей на вид меньше пяти лет. Базилиос не воспользовался правом хранить молчание и признался в содеянном.