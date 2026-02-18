x
18 февраля 2026
Мир

Такаити переизбрана премьер-министром Японии

Япония
время публикации: 18 февраля 2026 г., 08:59 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 08:59
Такаити переизбрана премьер-министром Японии
Kiyoshi Ota/Pool Photo via AP

Лидер правящей Либерально-демократической партии Санаэ Такаити 18 февраля была переизбрана премьер-министром Японии по итогам голосования в ключевой нижней палате парламента. За нее проголосовали 354 депутата из 464.

Переизбрание носило во многом формальный характер после убедительной победы ЛДП на внеочередных выборах 8 февраля, которая обеспечила правящей коалиции более двух третей мест в палате представителей.

Теперь кабинет Такаити намерен ускорить обсуждение бюджета и приступить к реализации заявленных экономических мер. Среди внешнеполитических приоритетов в Токио называют работу по договоренностям с США.

Мир
