Самолеты Air Force One будут перекрашены в цвета, предпочитаемые Трампом

Как сообщает CBS News, президентские самолеты Air Force One планируют перекрасить в цвета, которые предпочитает Дональд Трамп: красный, белый, темно-синий и золотой. Новую расцветку получит как лайнер, подаренный Катаром, так и строящиеся самолеты Boeing VC-25B.

Также, по данным СМИ, четыре менее крупные самолета C-32, которые при перевозке вице-президента получают позывной Air Force Two, тоже перекрасят. Эти борта нередко задействуют для поездок первой леди и членов кабинета.

Сейчас самолеты Air Force One и Air Force Two окрашены в сине-белые цвета – такую схему используют со времен администрации Кеннеди.

Как уточнил представитель ВВС, первый модернизированный C-32 уже перекрашен и должен быть передан военным в ближайшие месяцы. Также стало известно, что подрядчик L3Harris Technologies занимается обновлением самолетов Air Force Two на своем предприятии в Гринвилле, штат Техас.

Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп продемонстрировал макет Air Force One в цветовой гамме, которую хотел видеть на борту – с более яркими и контрастными оттенками. Однако президент Джо Байден, впоследствии отказался от этой идеи и отменил предложенную схему окраски для самолетов Boeing VC-25B – модифицированной версии Boeing 747, разработанной по заказу министерства обороны США.