x
18 июня 2026
|
последняя новость: 12:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
18 июня 2026
|
18 июня 2026
|
последняя новость: 12:24
18 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

МИД: Швейцарии: переговоры США и Ирана начнутся 19 июня в Бюргенштоке

США
Иран
Война с Ираном
Швейцария
время публикации: 18 июня 2026 г., 11:09 | последнее обновление: 18 июня 2026 г., 11:14
МИД: Швейцарии: переговоры США и Ирана начнутся 19 июня в Бюргенштоке
Kevin Lamarque/Pool Photo via AP

Министерство иностранных дел Швейцарии сообщило, что переговоры об окончательном соглашении между США и Ираном начнутся 19 июня в Бюргенштоке. Это курорт, расположенный на берегу Люцернского озера.

Согласно заявлению, на первом этапе представители двух стран проведут встречи с пакистанскими и катарскими посредниками, а также с представителями других государств, которых затрагивает соглашение.

"Никакой дополнительной информации о расписании или подробностях переговоров на данном этапе нет", – сообщает МИД.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 июня 2026

Трамп и Пезешкиан подписали меморандум о взаимопонимании, Иран заявляет о победе
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 июня 2026

Белый дом обнародовал текст меморандума о взаимопонимании с Ираном