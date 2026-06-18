МИД: Швейцарии: переговоры США и Ирана начнутся 19 июня в Бюргенштоке

Министерство иностранных дел Швейцарии сообщило, что переговоры об окончательном соглашении между США и Ираном начнутся 19 июня в Бюргенштоке. Это курорт, расположенный на берегу Люцернского озера.

Согласно заявлению, на первом этапе представители двух стран проведут встречи с пакистанскими и катарскими посредниками, а также с представителями других государств, которых затрагивает соглашение.

"Никакой дополнительной информации о расписании или подробностях переговоров на данном этапе нет", – сообщает МИД.