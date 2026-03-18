Мужчину арестовали за проникновение в вольер знаменитого карликового бегемота в тайском зоопарке

В Таиланде мужчина был арестован за то, что проник в вольер к Му Денг, известному карликовому бегемоту, популярному в соцсетях, сообщают AP. Директор зоопарка Кхао Кхео, Наронгвит Чодчой, рассказал, что инцидент произошел 17 марта вечером, когда в вольере не было смотрителя и рядом не было других посетителей.

На видеозаписи с камер наблюдения видно, как мужчина в черной шапке, солнцезащитных очках, зеленой майке и коричневых шортах подошел к Му Денг и ее матери Джоне с планшетом, предположительно снимая видео или делая фото. Он находился внутри вольера одну-две минуты, пока сотрудники зоопарка не заметили его, при этом мужчина не пытался скрыться до приезда полиции. Первоначально мужчину обвинили в незаконном проникновении на территорию, расследование продолжается, и зоопарк намерен использовать все возможные юридические меры. Имя подозреваемого не раскрывается. Мужчина был отпущен под залог. Наронгвит подчеркнул, что Му Денг и Джона в безопасности, так как мужчина не причинял им вреда.

В официальном заявлении зоопарк отметил, что животные были немного напуганы и будут под пристальным наблюдением ветеринара. Посетителей также призвали строго соблюдать правила и инструкции персонала ради безопасности себя и животных.

Му Денг стала популярной с момента рождения в 2024 году благодаря очаровательным фото и видео, которые публиковал смотритель. С тех пор бегемот привлекает множество посетителей из Таиланда и других стран, желающих увидеть и снять милые моменты животного.