Гражданин Китая обвинен в попытке контрабанды 2000 муравьев из Кении

Гражданин Китая и его сообщник из Кении оказались под обвинением в незаконной торговле дикой природой после попытки вывезти из страны более 2000 живых муравьиных маток, пишет BBC. Чжан Кэцюнь задержали в начале марта в международном аэропорту Найроби: при досмотре его багажа обнаружили крупную партию муравьев, которых он прятал в пробирках и заворачивал в салфетки.

17 марта на судебном заседании в Найроби сообщили, что Чжан приобретал насекомых у Чарльза Мванги – примерно по 77 долларов за каждую сотню. Власти Кении отмечают, что спрос на садовых муравьев растет, особенно в Европе и Азии, где их нередко содержат как экзотических домашних питомцев. Власти не уточнили, относилась ли эта информация именно к муравьям, которых Чжан пытался вывезти, однако известно, что его багаж должен был отправиться в Китай.

Оба подозреваемых, которым также вменяют сговор с целью совершения тяжкого преступления, остаются под стражей. При этом Мванги предъявлено дополнительное обвинение в незаконной торговле – в другом эпизоде у него уже находили живых муравьев. По данным сми Найроби, мужчины не признали свою вину. Их адвокат Дэвид Лусвети заявил, что они не осознавали незаконность своих действий. По его словам, они рассчитывали наладить продажу за рубеж и зарабатывать на этом. Следующее заседание суда по делу Чжана и Мванги назначено на 27 марта.

Как ранее сообщил высокопоставленный представитель Кенийской службы охраны дикой природы, расследование продолжается и может привести к новым задержаниям. Сейчас его расширяют на другие города, где, предположительно, также ведется сбор муравьев. В мае прошлого года суд в Кении уже вынес приговор четырем мужчинам: за попытку незаконно вывезти тысячи муравьиных маток им назначили год тюрьмы или штраф. Предполагалось, что насекомые предназначались для коллекционеров из Европы и Азии.