Meta изменила настройки доступа к контенту пользователям Instagram младше 18 лет

На фоне крупных судебных разбирательств корпорация Meta вводит дополнительные меры безопасности для несовершеннолетних пользователей социальной сети Instagram.

С последним обновлением настроек все учетные записи пользователей младше 18 лет (подростковые аккаунты) теперь будут автоматически регулироваться рамками контента в стиле PG-13 (категория кинопродукции, предназначенной для подростков младше 18 лет).

Это означает, что публикации, содержащие грубую лексику, сексуальный контент, упоминания о наркотиках или опасные трюки, будут скрыты или вероятность их появления в ленте будет сильно уменьшена.

Учетные, которые часто публикуют материалы из категории 18+, будут заблокированы от взаимодействия с несовершеннолетними пользователями.

Кроме того, расширены опции родительского контроля, в рамках которого родители смогут дополнительно ограничивать публикации, которые могут видеть их несовершеннолетние дети.

В частности, родители смогут ограничить использование функций ИИ в приложении, обеспечивая соответствие онлайн-взаимодействий подростков возрастным нормам.

Новые меры сначала вводятся в США, Великобритании, Австралии и Канаде, а в 2026 году будут распространены на все учетные записи. Meta также указала, что аналогичная защита в конечном итоге будет распространена на подростковые учетные записи в социальной сети Facebook.