Судебные инстанции Бельгии приняли решение, что 93-летний Этьен Давиньон должен предстать перед судом по обвинению в причастности к убийству 65 лет назад первого премьер-министра Конго Патриса Лумумбы, ставшего символом антиколониализма.

Давиньон, который тогда только начинал дипломатическую карьеру, обвиняется в военных преступлениях. Согласно материалам дела, он участвовал в незаконном удержании африканского политика и лишении его права на непредвзятое судебное разбирательство, а также издевался над ним.

Если процесс состоится, Давиньон станет первым официальным представителем Бельгии, представшим перед судом по данному делу. Обвинения выдвигались против 10 граждан королевства, но остальные за прошедшие годы скончались.

Лумумба был похищен и вывезен в Катангу – непризнанное государство во главе с Моизом Чомбе. Его долго пытали, а затем расстреляли, а тело растворили в кислоте. В 2022 году Бельгия передала ДРК гроб, в котором находились единственные останки политика – его золотой зуб.

Добавим, что Давиньон сделал превосходную карьеру – стал первым председателем Международного энергетического агентства, был вице-президентом Европейской комиссии. В 1998-2001 годах возглавлял Бильдербергский клуб.