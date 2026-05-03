"Бейтар" победил "Маккаби" и лидирует. Результаты матчей чемпионата Израиля

Состоялись матчи 30 тура чемпионата Израиля по футболу (четвертого тура верхнего плэй-офф).

"Бейтар" лидирует на 1 очко опережая беэр-шевский "Апоэль", на 9 - тель-авивский "Маккаби".

Апоэль (Петах-Тиква) - Маккаб (Хайфа) 1:2

На 64-й минуте хозяева вели в счете.

Бейтар (Иерусалим) - Маккаби (Тель-Авив) 4:2

С точки зрения борьбы за чемпионство "Маккаби" устраивала только победа.

На 6-й минуте Идо Шахар вывел "Маккаби" вперед 0:1.

На 18-й минуте Ярден Шуа сравнял счет 1:1.

На 27-й минуте хозяева могли выйти вперед, но Омер Ацили не реализовал пенальти.

На 30-й минуте Брайан Карабали вывел "Бейтар" вперед 2:1. Через 4 минуты победный гол забил Джонбоско Калу.

На последних секундах первого тайма Тайрес Асане сократил отставание 3:2.

На 53-й минуте гол забил Омер Ацили.

На шестой минуте компенсированного времени был удален полузащитник "Маккаби" Исуф Сисссохо.

Апоэль (Беэр-Шева) - Апоэль (Тель-Авив) 2:0

Хозяева, ведущие борьбу с "Бейтаром " за чемпионство, владели большим преимуществом (55% владения мячом, 15:9 по ударам, 5:2 по точным ударам).

Голы забили Элиэль Перец и Игор Златанович.