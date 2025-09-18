Макрон представит суду доказательства, что его супруга – женщина

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижитт представят американскому суду фотографические и научные свидетельства того, что первая леди Франции является женщиной. Об этом сообщает BBC.

Как сообщил адвокат Макронов, материалы будут представлены в рамках поданного в США иска о клевете, поданного против ультраправой активистки Кандас Оуэнс, которая распространяет утверждения, что Брижитт Макрон была рождена мужчиной.

Адвокат президента Том Клэр отметил, что судебное разбирательство отвлекает главу государства от исполнения своих обязанностей. Он отметил, что, когда твоя семья находится под атакой, это не может не сказываться и в других областях – даже если ты президент.

Отметим, что в 2024 году первая пара Франции выиграла суд о диффамации в суде Парижв, где ответчики выступали со схожими утверждениями. Однако в 2025 году суд принял апелляцию, основанную на свободе слова. Макроны ждут разбирательства встречной апелляции.