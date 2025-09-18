У Жаира Болсонару, осужденного за подготовку переворота, выявлен рак

Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару выписали из больницы, куда он был госпитализирован днем ранее из-за рвоты, головокружения и низкого давления. У политика, приговоренного к 27 годам лишения свободы за подготовку переворота, был диагностирован рак.

"Обследования показали, что два из новообразований представляют собой раннюю стадию рака кожи. Эта проблема уже была решена путем удаления, но требуется регулярный мониторинг, чтобы убедиться в отсутствии новых очагов, – сообщил врач осужденного политика Клаудио Биролини.

Тем временем президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что воспользуется правом вето, чтобы заблокировать законопроект об амнистии своего предшественника.

Сторонники Болсонару в парламенте оказывают давление на главу палаты депутатов Хуго Мотту, добиваясь вынесения вопроса на рассмотрение парламента в экстренном порядке, сообщает бразильская редакция BBC.