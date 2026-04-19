19 апреля 2026
|
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
19 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

На Кипре сообщают о напряженности в буферной зоне: турецкие военные усилили присутствие

Турция
Кипр
время публикации: 19 апреля 2026 г., 08:06 | последнее обновление: 19 апреля 2026 г., 08:11
AP Photo/Petros Karadjias

В районе буферной зоны у деревни Пила на Кипре возникла напряженность: кипрские СМИ сообщают, что турецкие силы перебросили военную технику к прилегающей к буферной зоне территории и установили там флаги Турции и непризнанной Турецкой республики Северного Кипра.

По данным Cyprus News Agency и Philenews, в ответ в район были направлены силы с британских баз. Представитель британских баз Корина Орфанидис пояснила, что речь шла о мерах предосторожности, и никаких действий они не предпринимали.

UNFICYP усилила присутствие на месте, чтобы не допустить эскалации.

По сведениям кипрских СМИ, обострение началось после того, как турецкие силы под видом "полицейского присутствия" помешали доступу ветеринарной службы к объектам в этом районе, а затем нарастили свое присутствие.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
