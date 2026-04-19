На Кипре сообщают о напряженности в буферной зоне: турецкие военные усилили присутствие

В районе буферной зоны у деревни Пила на Кипре возникла напряженность: кипрские СМИ сообщают, что турецкие силы перебросили военную технику к прилегающей к буферной зоне территории и установили там флаги Турции и непризнанной Турецкой республики Северного Кипра.

По данным Cyprus News Agency и Philenews, в ответ в район были направлены силы с британских баз. Представитель британских баз Корина Орфанидис пояснила, что речь шла о мерах предосторожности, и никаких действий они не предпринимали.

UNFICYP усилила присутствие на месте, чтобы не допустить эскалации.

По сведениям кипрских СМИ, обострение началось после того, как турецкие силы под видом "полицейского присутствия" помешали доступу ветеринарной службы к объектам в этом районе, а затем нарастили свое присутствие.